بالفيديو.. «اللحيدان» يوجه نصيحة لمن يسارع في نقل الأخبار والمنكرات ونشرها

تواصل – فريق التحرير:

في مقطع فيديو متداول، قال الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان (رحمه الله)، إن من يسارع في نقل الأخبار والمنكرات ونشرها في الإنترنت يرتكب عملًا مخالفًا للشرع.

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرًا أو ليصمت

وأوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرًا أو ليصمت»، و«من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»، مؤكدًا أن نشر الإشاعات والأكاذيب التي تورث العداوة والبغضاء بين الناس وولاة أمرهم يعد من السعي في الإفساد ما بين الأمة وقادتها.

وأضاف أن نقل الأخبار والمنكرات ونشرها في الإنترنت لا يأتي بخير أبدًا، وأنه ينبغي على كل من أراد أن ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أن ينشر كل ما ينتفع به وفيه صلاح البلاد والعباد.

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وأشار إلى أن نشر مثل هذه الأمور من شأنه أن يورث الحقد والغل والبغضاء بين الناس، مطالبًا بالتثبت من الأخبار قبل نشرها، داعيًا الله تعالى أن يهدي الذين يقومون بهذه الأفعال المخالفة للشرع والمفككة للمجتمعات.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو متداول رد فيه على سؤال يقول: إن بعض الشباب يسعون إلى نقل الأخبار والمنكرات ونشرها في الإنترنت، ما يتسبب في تهييج الناس وملئ قلوبهم غيظًا على الولاة والعلماء.