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على 7 مناطق.. خبير طقس يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة
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على 7 مناطق.. خبير طقس يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة

على 7 مناطق.. خبير طقس يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة

على 7 مناطق.. خبير طقس يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة
٠٨:١٠:١٣ ص، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة السابعة بأمطار من خفيفة لغزيرة وحبات برد اليوم على عدد من مناطق المملكة.

الحالة المطرية المتوقعة على 7 مناطق

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن الحالة المطرية المتوقعة تكون – بمشيئة الله – على أجزاء من الشرقية خاصة شمالها وعلى القصيم وحائل وأجزاء من الباحة وعسير والإمارات والزلفي وشمالي الوشم وسدير، مع تشكل بعض السحب الممطرة على أجزاء من جنوب منطقة مكة المكرمة.

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موجة برد قوية خلال أيام

وأضاف أنه من المتوقع مع نهاية هذا الأسبوع ومعظم الأسبوع القادم موجة برد متوسطة القوة على معظم أنحاء المملكة، وفيه تقارب بين الصغرى والعظمى، حيث تكون الأجواء باردة في الليل والنهار.

على الجميع أن يجهزوا ملابس الشتاء

وأشار إلى أن اليوم الاثنين هو 51 من موسم الوسم هذا العام، وبعد غد الأربعاء يدخل فصل الشتاء بدخول أول نجوم «المربعانية»، مطالبًا الجميع بأن يجهزوا ملابس الشتاء.

أمطار رعدية غزيرة على هذه المناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والقصيم، قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من تلك المناطق.

سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة

 في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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