تحذير للأطباء.. دراسة تكشف تغيّر أعراض السرطان بمرور الوقت

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كشفت دراسة حديثة أن أعراض السرطان تتغير بمرور الوقت سواء من حيث موقع الورم أو مكان الانتشار، أو أعراض أخرى.

وسعت الدراسة التي دامت 17 عامًا، ونُشرت في المجلة البريطانية للممارسة العامة، إلى التركيز على الأعراض ومعرفة مدى تغيرها، وفق موقع “روسيا اليوم”.

وعلى سبيل المثال، كشفت الدراسة أن النسبة المئوية للمرضى الذين تظهر عليهم أعراض ضيق التنفس، والمعروفة أيضا بصعوبة التنفس، “زادت” بمرور الوقت.

تغير أعراض السرطان

وانخفضت النسب المئوية للمرضى الذين يعانون من أعراض أخرى، لا سيما نفث الدم، المعروف أيضًا باسم سعال الدم وفقدان الشهية.

وخلص الباحثون إلى أنه “خلال الفترة 2000-2017، زادت نسبة مرضى سرطان الرئة الذين يعانون من أعراض السعال أو ضيق التنفس، بينما انخفضت نسبة المصابين بأعراض نفث الدم”.

ودعت الدراسة إلى التدقيق مجددًا في مدة الأعراض وشدتها أو ما إذا كان المريض قد أبلغ عنها أو تم استنباطها من قبل الطبيب.

وقالت إنه قد يتم تصنيف بعض المرضى بشكل خاطئ إذا لم يتم تسجيل الأعراض في جزء لا يمكن استرجاعه من السجلات الطبية.

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