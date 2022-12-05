الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
أسعار النفط تقفز 2% بعد اجتماع “أوبك+”
عاجل.. حساب المواطن يكشف عن موعد صرف دعم ديسمبر
على 7 مناطق.. خبير طقس يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة
استشهاد فلسطيني وإصابة 6 خلال اقتحام الاحتلال مخيم الدهيشة في بيت لحم
باحثون يكتشفون فائدة غير متوقعة للملح.. تعرف عليها
794 مليار دولار تحويلات المغتربين إلى بلدانهم في 2022.. 51% منها لـ10 دول

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تحذير للأطباء.. دراسة تكشف تغيّر أعراض السرطان بمرور الوقت

تحذير للأطباء.. دراسة تكشف تغيّر أعراض السرطان بمرور الوقت

تحذير للأطباء.. دراسة تكشف تغيّر أعراض السرطان بمرور الوقت
٠٧:٣٤:٤٦ ص، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة أن أعراض السرطان تتغير بمرور الوقت سواء من حيث موقع الورم أو مكان الانتشار، أو أعراض أخرى.

وسعت الدراسة التي دامت 17 عامًا، ونُشرت في المجلة البريطانية للممارسة العامة، إلى التركيز على الأعراض ومعرفة مدى تغيرها، وفق موقع “روسيا اليوم”.

وعلى سبيل المثال، كشفت الدراسة أن النسبة المئوية للمرضى الذين تظهر عليهم أعراض ضيق التنفس، والمعروفة أيضا بصعوبة التنفس، “زادت” بمرور الوقت.

تغير أعراض السرطان

وانخفضت النسب المئوية للمرضى الذين يعانون من أعراض أخرى، لا سيما نفث الدم، المعروف أيضًا باسم سعال الدم وفقدان الشهية.

وخلص الباحثون إلى أنه “خلال الفترة 2000-2017، زادت نسبة مرضى سرطان الرئة الذين يعانون من أعراض السعال أو ضيق التنفس، بينما انخفضت نسبة المصابين بأعراض نفث الدم”.

ودعت الدراسة إلى التدقيق مجددًا في مدة الأعراض وشدتها أو ما إذا كان المريض قد أبلغ عنها أو تم استنباطها من قبل الطبيب.

وقالت إنه قد يتم تصنيف بعض المرضى بشكل خاطئ إذا لم يتم تسجيل الأعراض في جزء لا يمكن استرجاعه من السجلات الطبية.

اقرأ أيضًا:

كيف يكتشف «الذكاء الاصطناعي» السرطان من خلال صوت غازات البطن؟

الكلمات الدلالية:
أعراض السرطان السرطان دراسة دراسة حديثة مرض السرطان

مواد ذات صلة

المزيد
رئيس جمعية النحالين: 23 طنا من العسل يتم فحصها قبل دخول مهرجان الباحة (فيديو)

رئيس جمعية النحالين: 23 طنا من العسل يتم فحصها قبل دخول مهرجان الباحة (فيديو)

٠٩:٥٧ م، الثلاثاء، ١٩ يوليو ٢٠٢٢
وفاة جندي أمريكي أطلق النار على نفسه بالكويت

وفاة جندي أمريكي أطلق النار على نفسه بالكويت

٠٤:٥٠ م، الخميس، ١٢ يناير ٢٠١٧
جازان.. حريق هائل يلتهم ناقلة وقود على الطريق الدولي في «بيش» (فيديو)

جازان.. حريق هائل يلتهم ناقلة وقود على الطريق الدولي في «بيش» (فيديو)

٠٨:٢٢ م، الأحد، ٢٣ أبريل ٢٠١٧
«خريطة» توضح اقتراب سُحُب رعدية من العاصمة الرياض.. واحتمالية سقوط أمطار

«خريطة» توضح اقتراب سُحُب رعدية من العاصمة الرياض.. واحتمالية سقوط أمطار

١٢:٤٤ م، الثلاثاء، ٠٧ أبريل ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *