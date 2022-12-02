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«المجلس الصحي»: 5 نصائح للوقاية من سرطان القولون والمستقيم 
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«المجلس الصحي»: 5 نصائح للوقاية من سرطان القولون والمستقيم 

«المجلس الصحي»: 5 نصائح للوقاية من سرطان القولون والمستقيم 

«المجلس الصحي»: 5 نصائح للوقاية من سرطان القولون والمستقيم 
١١:٠٤:٤٥ م، الجمعة، ٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

أوصى المجلس الصحي السعودي، اليوم الجمعة، باتباع 5 تدابير للوقاية من سرطان القولون والمستقيم.

ووفق إنفوجراف نشره المجلس على حسابه بـ”تويتر”، فإن تلك التدابير هي:

1 -الغذاء الصحي مع تجنب تناول اللحوم الحمراء والمعالجة.

2 – القيام بالفحص الدوري للقولون والمستقيم كل 10 سنوات بدءا من عمر 45 عاما.

3 -الحفاظ على الوزن الصحي.

4 -تجنب التدخين.

5 -ممارسة النشاط البدني.

ومؤخرا، أجرى باحثون من مركز روجيل للسرطان التابع لجامعة ميشيجن بالولايات المتحدة الأمريكية، دراسة علمية، توصلت إلى أن تغيير النظام الغذائي يمكن أن يكون مفتاحًا لتحسين علاج سرطان القولون.

تجويع الخلايا السرطانية

وأفاد الباحثون أن الدراسة تعتمد على ما يسمى بتجويع الخلايا السرطانية، حيث تحتاج الخلايا السرطانية إلى العناصر الغذائية للبقاء والنمو، ويُطلق على أحد أهم جزيئات استشعار المغذيات في الخلية mTORC1.

ويطلق عليه أيضاً اسم المنظم الرئيس لنمو الخلايا، فهو يسمح للخلايا بمعرفة العناصر الغذائية المختلفة وبالتالي النمو والتكاثر.

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