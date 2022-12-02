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منها جازان وعسير.. «الأرصاد» يتوقع تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق
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منها جازان وعسير.. «الأرصاد» يتوقع تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

منها جازان وعسير.. «الأرصاد» يتوقع تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

منها جازان وعسير.. «الأرصاد» يتوقع تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق
١٢:٤١:٣٣ م، الجمعة، ٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر و نصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية الأرصاد الخليج العربي الطقس جازان رياح نشطة سحب ممطرة عسير

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