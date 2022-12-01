الوجه الآخر لفرنسا.. سرقة الأمتعة من حافلة في وضح النهار (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، سرقة الأمتعة من حافلى تقل ركابا، أثناء سيرها، في ظاهرة تكررت كثيرا خلال الفترة الماضية.

انتشار السرقة في أوروبا

وتنتشر السرقات في أوروبا، بكثرة، خلال الفترة الماضية، فيما تحاول أحهزة الأمن والشرطة، السيطرة على الأوضاع.

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معدل الجرائم في انجلترا

أوردت تقارير إعلامية أن معدل الجرائم في إنجلترا وويلز وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق، مع ارتفاع كبير في جرائم العنف والاعتداء الجنسي، حيث تم تسجيل 6.5 مليون جريمة خلال 12 شهرًا حتى يونيو من العام الجاري.



وتزايدت أعداد الجرائم وحالات العنف، مؤخرا، في أنحاء أوروبا، فيما أشار تقرير صادر عن المجلس الوطني السويدي إلى أن العنف في السويد بلغ أعلى مستوى له منذ 10 سنوات.

في حين زادت الجرائم السياسية في ألمانيا بنسبة 23%، وبلغ عدد حالات السرقة في إيطاليا 21 ألفًا العام الماضي، وتجاوزت بالفعل 27 ألفًا في عام 2022.