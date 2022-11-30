وظائف شاغرة في جهة حكومية.. تعرف على طريقة التقديم

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أعلنت الشركة السعودية للخدمات اللوجستية “سال” – أحد أذرع الخطوط الجوية السعودية)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في جدة.

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وفيما يلي الوظائف المتاحة، والشروط الخاصة بها:

المسمى الوظيفي:

ضابط البنية التحتية:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر / تكنولوجيا المعلومات.

خبرة 4-6 سنوات خبرة في مجال البنية التحتية لشبكات تكنولوجيا المعلومات.

مدير التنفيذ:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في سلسلة التوريد أو الهندسة الصناعية أو المجالات ذات الصلة.

خبرة: +7 سنوات من الخبرة في نقل الشحن البحري والجوي ، والعمليات اللوجستية ، وخدمات التخزين والتخزين وعملية التخليص الجمركي.

عن الشركة:

الشركة السعودية للخدمات اللوجستية (سال) شركة حديثة ومستقلة ضمن مجموعة الخطوط الجوية السعودية وبوابة رئيسية للشحن وخدمات المناولة الأرضية واللوجستية في مطارات المملكة، وستعزز الشركة تكامل العمليات اللوجستية وخدمات المناولة الأرضية، وكذلك ربط عمليات النقل البري والبحري بمطارات المملكة، دعماً لأهداف برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية كمحور أساسي من محاور الرؤية في ضوء التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة.

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طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف؛ بدءاً من تاريخ 30 نوفمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).