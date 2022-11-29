أقلها 17 درجة.. انخفاض في درجات الحرارة على معظم الأنحاء

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 33 درجة في مكة المكرمة وجازان وجدة والقنفذة، و31 في الأحساء، و30 درجة في المدينة المنورة والدمام وشرورة، و29 درجة في وادي الدواسر والعلا والخرج، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة خاصة في أبها والباحة، فيما كانت أقل درجة حرارة مسجلة اليوم بالمملكة، 18 في طريف.

حالة وسمية سادسة غزيرة المطر

وتوقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن تبدأ الليلة الحالة السادسة من الوسم حيث أمطار من موسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة على عدد من مناطق المملكة، مبينًا أن الحالة المتوقعة سريعة لكنها غزيرة المطر مع احتمال تكون سحب عملاقة ممطرة تؤدي إلى جريان الأودية على أجزاء من تبوك والمدينة وسواحلها، مبينًا أن الغزارة متوقعة على الجوف والشمالية وأعالي وادي الرمة، وأنه ينصح برفع الحلال عن الأودية.

الابتعاد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية

وحذرت المديرية العامة للدفاع المدني، من تعرض بعض مناطق المملكة لتساقط أمطار غزيرة، مطالبة أثناء هطول الأمطار بالابتعاد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية، مطالبة سكان هذه المحافظات بضرورة البعد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

عواصف رعدية وأمطار غزيرة على المدينة

وأوضحت أنه بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد عن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة وتبوك والشمالية حتى الساعة 3 مساءً.

أمطار رعدية مع جريان السيول

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة وحائل والجوف والحدود الشمالية.

اقرأ أيضًا:

«الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية مع جريان السيول على هذه المناطق

عاجل.. «الدفاع المدني» يُحذر من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على المدينة