فتاة خليجية حولت 55 ألف دولار لشاب للزواج بها فتزوج من غيرها

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قضت محكمة إماراتية، بإلزام شاب خليجي بإعادة مبلغ يصل إلى نحو 55 ألف دولار كان قد حصل عليه من فتاة خليجية، بحجة الزواج بها، إلا أنه أخلّ بوعده وتزوج من غيرها.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة “البيان”، فقد تعرف شاب إلى فتاة عشرينية، وأخبرها برغبته في التقدم لخطبتها، إلا أن ظروفه المادية تحول دون ذلك.

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استولى على المبلغ وهرب

وعلى ضوء وعده لها، وشعوره بجديته، عرضت عليه مساعدته لتحقيق حلمهما بالارتباط الشرعي، وقامت بتحويل مبلغ قدره 200 ألف درهم (نحو 55 ألف دولار)، إلا أنه عقب حصوله على المبلغ، بدأ بالتهرب منها، لتكتشف بعدها زواجه بغيرها.

وعلى إثر ذلك، لجأت إلى رفع دعوى مدنية، مطالبة من خلالها استرجاع المبلغ المالي الذي قامت بتحويله إلى حساب الشاب. وأصدرت محكمة العين الابتدائية، حكمًا بإلزام الشاب بإرجاع المبلغ إلى الفتاة.