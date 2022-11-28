«الجوازات» توضح ‏شروط نقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونيًا عبر «أبشر»

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أعنلت الجوازات اليوم، طريقة نقل خدمات العمالة المنزليةإلكترونيا للمواطنين المسجلين والمفعلين في منصة ( أبشر ).

شروط الخدمة:

• تنازل صاحب العمل الحالي عن خدمات العامل المنزلي من خلال منصة أبشر.

• موافقة العامل المنزلي وصاحب العمل الجديد على طلب نقل الخدمات عبر منصة أبشر خلال 7 أيام.

• خلو سجل صاحب العمل الجديد والعامل المنزلي من المخالفات المرورية.

•ألا يكون العامل المنزلي مسجلا في النظام «متغيب عن العمل».

•أقصى عدد ممكن لنقل خدمات العامل المنزلي هو 4 مرات فقط.

•يشترط وجود 15 يوما أو أكثر في إقامة العامل المنزلي عند التنازل.

•سداد رسوم الخدمة.

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عقوبة تسهيل دخول المخالفين

أعلنت الإدارة العامة للجوازات، في وقت سابق، عن عقوبة من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى.

عقوبة دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة

وتحت شعار«وطن بلا مخالف»، أوضحت على حسابها في «تويتر»، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل بالعقوبات الآتية:

1 – التشهير.

2 – السجن مدة تصل إلى 15 سنة.

3 – غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.

4 – مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.

وأكدت الإدارة العامة للجوازات، أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة.