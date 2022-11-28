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البيئة: طرح فرص استثمارية مهمة في محافظة خليص بـ«مكة»

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البيئة: طرح فرص استثمارية مهمة في محافظة خليص بـ«مكة»

البيئة: طرح فرص استثمارية مهمة في محافظة خليص بـ«مكة»

البيئة: طرح فرص استثمارية مهمة في محافظة خليص بـ«مكة»
٠٥:٠٥:٥٢ م، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

‏أعلنت وزارة البيئة طرح فرصة استثمارية في البيوت المحمية ومركز الخدمات التسويقية في محافظة خليص بمنطقة مكة المكرمة.

وكشفت الوزارة أن نوع النشاط هو تسويق “زراعي” والمساحة الإجمالية للنشاط تصل إلى مليون متر مربع.

وأشارت إلى أن الغرض من الاستثمار 3 أمور هي:

1- إنتاج وتسويق خضراوات عالية الجودة.

2- الإسهام في تحقيق أمن غذائي مستدام.

3- ترشيد استهلاك المياه في عمليات الري.

وقالت الوزارة إن آخر موعد لاستلام العروض هو 7 من رجب 1444 هجريًا على أن يكون موعد فتح المظاريف في 8 من الشهر ذاته.

ضبط مخالفين للأمن البيئي

وفي وقت سابق، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (15) مخالفًا لنظام البيئة، (7) مواطنين، و(3) مقيمين من الجنسية اليمنية، و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية الهندية، ومقيم من الجنسية السودانية، لنقلهم وبيعهم أكثر من (24) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين في مناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية البيئة السعودية فرص استثمارية وزارة البيئة

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