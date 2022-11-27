دراسة: ضيق التنفس يضاعف خطر التعرض لأمراض قاتلة مفاجئة

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كشفت دراسة جديدة أن الإصابة بضيق التنفس أو الربو تضاعف من خطر التعرض لأمراض قاتلة أخرى مثل الجلطات.

واكتشفت الدراسة أن سبب ذلك يعود إلى أن غالبية المصابين بالربو يعانون من تراكم الترسبات في الشرايين السباتية أكثر من أولئك الذين لا يعانون من المرض الالتهابي المزمن.

وتلك الشرايين هي الأوعية الدموية الرئيسة التي تزود الدماغ بالدم، وعادة ما يرتبط تراكم اللويحات بحالات مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وحتى السمنة والتدخين.

التهاب الشعب الهوائية

وبينت الدراسة أن الالتهاب المزمن في الشعب الهوائية، وهو أحد الآثار الجانبية للربو، يمكن أن يتسبب بمرور الوقت أيضًا في تراكم الترسبات، وفق صحيفة “ذا صن”.

وأشارت الدراسة إلى أن الذين يعانون من “الربو المستمر”، وهو شكل من أشكال الربو الذي يشتد أسبوعيًا أو حتى يوميًا، هم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، وهذا بالمقارنة مع أولئك الذين يعانون من “الربو المتقطع”، الذي يظهر مرة كل بضعة أشهر.

ونقلت الصحيفة، عن مؤلف الدراسة الرئيس، البروفيسور ماثيو سي تاترسال، من جامعة ويسكونسن في ماديسون، الولايات المتحدة: “لا يدرك العديد من الأطباء والمرضى أن التهاب مجرى الهواء الناجم عن الربو قد يؤثر على الشرايين”.

وأكمل: “لذلك بالنسبة للذين يعانون من الربو المستمر، قد تكون معالجة عوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية مفيدة حقًا”.

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