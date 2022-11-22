الدفاع المدني يخمد حريقاً بمصنع مواد غذائية بـ«حي المبرز» (صور)

تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الثلاثاء، إخماد حريق اندلع في منصع مواد غذائية في حي المبرز.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن مدني الأحساء أخمد حريقًا بمصنع مواد غذائية بحي المبرز، دون وقوع إصابات بفضل الله”.

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ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، مجموعة من الصور، وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق.

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