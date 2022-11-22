الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يوافق على جدول المقابل المالي للفحص الفني للمركبات
ميتا تسعى لحماية حسابات النشء.. إجراءات جديدة
«جينيسيس» الكورية تكشف عن أحدث سياراتها X Convertible Concept بتصميم مذهل
«جامعة أم القرى» تطلق وسيلة تنقل عصرية وصديقة للبيئة
أخطر 5 أنواع بكتيريا قاتلة في العالم.. تعرف على أبرز أعراضها
الدفاع المدني يخمد حريقاً بمصنع مواد غذائية بـ«حي المبرز» (صور)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الدفاع المدني يخمد حريقاً بمصنع مواد غذائية بـ«حي المبرز» (صور)

الدفاع المدني يخمد حريقاً بمصنع مواد غذائية بـ«حي المبرز» (صور)

الدفاع المدني يخمد حريقاً بمصنع مواد غذائية بـ«حي المبرز» (صور)
١٠:٢٠:٤٢ م، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الثلاثاء، إخماد حريق اندلع في منصع مواد غذائية في حي المبرز.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن مدني الأحساء أخمد حريقًا بمصنع مواد غذائية بحي المبرز، دون وقوع إصابات بفضل الله”.

اقرأ أيضا:

إصابة شخصين.. الدفاع المدني يباشر حريقًا في مطعم بحي النسيم

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، مجموعة من الصور، وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق.

اقرأ أيضا:

تحذير عاجل من الدفاع المدني عند هطول الأمطار

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الدفاع المدني حريق حي المبرز مصنع مواد غذائية

مواد ذات صلة

المزيد
كارتر: خادم الحرمين «تحفّظ» على الاتفاق النووي الإيراني

كارتر: خادم الحرمين «تحفّظ» على الاتفاق النووي الإيراني

٠٢:٣٥ ص، الخميس، ٢٣ يوليو ٢٠١٥
«تعليم الشرقية» يعتمد تكليف 399 معلماً للمدارس الليلية ومراكز محو الأمية

«تعليم الشرقية» يعتمد تكليف 399 معلماً للمدارس الليلية ومراكز محو الأمية

٠٢:١٠ ص، الأثنين، ٠٥ سبتمبر ٢٠١٦
غارات صهيونية على غزة.. والمقاومة: تهدف لإجهاض المفاوضات

غارات صهيونية على غزة.. والمقاومة: تهدف لإجهاض المفاوضات

٠٥:٥١ م، الثلاثاء، ١٩ أغسطس ٢٠١٤
تضامناً مع «شهداء الوطن».. إلغاء عدد من فقرات حفل العيد بـ«الجوف»

تضامناً مع «شهداء الوطن».. إلغاء عدد من فقرات حفل العيد بـ«الجوف»

٠٢:١٤ م، الخميس، ٠٧ يوليو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *