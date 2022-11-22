«محمد» الاسم الأكثر شعبية في بريطانيا لعام 2022

تواصل – فريق التحرير:

تصدر اسم محمد، قائمة الأسماء الأكثر شعبية بين المواليد الذكور الجدد في بريطانيا لعام 2022، وفق تقرير نشرته شركة الأبحاث الأمريكية “Babycenter”.

وعلى مدار العام، سجل عشرات الآلاف من الآباء الجدد أسماء أطفالهم على الموقع الإلكتروني، وهو ما يتيح تجميع قائمة من 100 اسم لأكثر الأسماء شعبية في البلاد.

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نوح في المركز الثاني

وبعد أن احتل نوح المركز الأول في عام 2021، تراجع إلى المركز الثاني خلف اسم محمد في قائمة أكثر أسماء المواليد الذكور انتشارًا خلال العام الجاري، وفقًا لصحيفة “ديلي ميرور”.

وقالت سارة ريدشو، مديرة التحرير لشركة الأبحاث في بريطانيا، إن الشركة لاحظت زيادة في شعبية الأسماء المستوحاة من تلفزيون الواقع.

وعلى الرغم من أن الخبراء توقعوا أن تزداد شعبية أسماء العائلة المالكة بعد وفاة الملكة الشهر الماضي، إلا أنهم لاحظوا أن إليزابيث لا تزال في قائمة أفضل 100 شركة لكنها بقيت في المركز 94.

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الإسلام أسرع الأديان انتشارًا في إنجلترا

وأفادت إحصاءات رسمية لعام 2021، بأن الإسلام هو أسرع الأديان انتشارًا في إنجلترا، وذلك من خلال تزايد عدد المسلمين مقابل التراجع في أعداد المسيحيين.

نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن مكتب الإحصاء الوطني (حكومي)، أن عدد المسلمين تجاوز ثلاثة ملايين شخص للمرة الأولى.

جاءت هذه الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات، ضمن مشروع بحثي؛ في محاولة لإجراء تقييم منتظم لحجم الجماعات العرقية والدينية المختلفة.

كما كشفت الإحصاءات التي تغطي الفترة من 2011 حتى 2016، أن هناك ثلاثة ملايين و92 ألف مسلم في إنجلترا، يمثلون 5.6% من مجمل السكان، مقارنة بـ4.7% في 2011.

بينما أوضحت أن “هناك تراجعاً في أعداد المسيحيين، رغم أن المسيحية لاتزال أكبر ديانة من حيث عدد أتباعها في إنجلترا”. وتراجع عدد المسيحيين إلى 32 مليوناً و731 ألفاً، مقارنة بـ33.2 مليوناً في 2011، لتتراجع نسبتهم من 59.6% إلى 56.6%.

في المقابل، ارتفعت نسبة الهندوس بشكل طفيف من 1.6% إلى 1.7%، وتراجعت نسبة السيخ من 0.8% إلى 0.7%، واستقرت نسبة اليهود عند 0.5%، والبوذيون كذلك عند النسبة نفسها (0.5%).

يبلغ عدد سكان إنجلترا 55.98 مليون نسمة، من إجمالي سكان المملكة المتحدة البالغ 66.44 مليون نسمة، بحسب إحصاءات 2018.