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ديوان المظالم: إعادة جدولة الجلسات القضائية لليوم الثلاثاء بما لا يتجاوز 5 أيام عمل
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ديوان المظالم: إعادة جدولة الجلسات القضائية لليوم الثلاثاء بما لا يتجاوز 5 أيام عمل

ديوان المظالم: إعادة جدولة الجلسات القضائية لليوم الثلاثاء بما لا يتجاوز 5 أيام عمل

ديوان المظالم: إعادة جدولة الجلسات القضائية لليوم الثلاثاء بما لا يتجاوز 5 أيام عمل
٠٣:٢٣:٥٣ م، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وجه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بإعادة جدولة جميع الجلسات القضائية المحددة لليوم (الثلاثاء) بعد الساعة 12 ظهرًا بما لا يتجاوز 5 أيام عمل.

ويأتي ذلك إشارة إلى الأمر الملكي الكريم المتضمن تقديم انتهاء الدوام الرسمي للجهات الحكومية اليوم إلى الساعة 12 ظهرا.

وفي وقت سابق، أعلن ديوان المظالم عن موعد التقديم على برنامج «خبير» للتدريب التعاوني للعام 1444هـ، والذي يستهدف طلاب الجامعات ومعهد الإدارة العامة في مختلف التخصصات للتدريب بمحاكم ديوان المظالم وإداراته بجميع مناطق المملكة، وذلك استكمالًا للتعاون والشراكات المؤسسية مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

عن التدريب:

تأكيدًا على مسؤوليته الاجتماعية، حرص مرفق القضاء الإداري على توفير فرص تدريبية يستفيد منها الطلاب والطالبات بالاطلاع والتعرف على العمل القضائي داخل إدارات ديوان المظالم ومحاكمه، يهدف التدريب إلى:

1 – تحقيق الأهداف نحو الريادة في القضاء الإداري.

2 – رفع مستوى المعرفة والمهارة لدى المتدربين والمتدربات.

3 – تعزيز العلاقات التشاركية وفقًا لما رسمته خطته الإستراتيجية.

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