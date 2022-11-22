ديوان المظالم: إعادة جدولة الجلسات القضائية لليوم الثلاثاء بما لا يتجاوز 5 أيام عمل

تواصل – فريق التحرير:

وجه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بإعادة جدولة جميع الجلسات القضائية المحددة لليوم (الثلاثاء) بعد الساعة 12 ظهرًا بما لا يتجاوز 5 أيام عمل.

ويأتي ذلك إشارة إلى الأمر الملكي الكريم المتضمن تقديم انتهاء الدوام الرسمي للجهات الحكومية اليوم إلى الساعة 12 ظهرا.

وفي وقت سابق، أعلن ديوان المظالم عن موعد التقديم على برنامج «خبير» للتدريب التعاوني للعام 1444هـ، والذي يستهدف طلاب الجامعات ومعهد الإدارة العامة في مختلف التخصصات للتدريب بمحاكم ديوان المظالم وإداراته بجميع مناطق المملكة، وذلك استكمالًا للتعاون والشراكات المؤسسية مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية: