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صباح اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة وبردية وسيول هادرة في حائل

صباح اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة وبردية وسيول هادرة في حائل

صباح اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة وبردية وسيول هادرة في حائل
١٢:٣٠:٢٦ م، الخميس، ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تساقطت صباح اليوم، أمطار غزيرة مع بردية أدت إلى جريان السيول في عدد من محافظات منطقة حائل.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها جريان شعيب الحسكي شمال شرق الزبيرة، مع هطول كميات كبيرة من الأمطار وانخفاض درجات الحرارة.

خريطة الأمطار المتساقطة اليوم

وتوقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، أنه من المتوقع تساقط أمطار من خفيفة لغزيرة وحبات برد، على أجزاء من مناطق؛ «حائل والقصيم والمدينة وشمال المنطقة الشرقية».

وأضاف أن الحالة المتوقعة تبدأ اليوم الخميس وتستمر – بمشيئة الله – حتى صباح غد الجمعة، وذلك مع هبوب رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من المناطق، الوسطى والغربية والشرقية.

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية وحائل والقصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

استمرار الأمطار وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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