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6 فئات من خدمات الرعاية تقدمها جمعيات الأيتام في المملكة
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6 فئات من خدمات الرعاية تقدمها جمعيات الأيتام في المملكة

6 فئات من خدمات الرعاية تقدمها جمعيات الأيتام في المملكة

6 فئات من خدمات الرعاية تقدمها جمعيات الأيتام في المملكة
٠١:٠٢:٤٣ م، الخميس، ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم جمعيات رعاية الأيتام في المملكة، 6 فئات من خدمات الرعاية للأيتام وأسرهم من أجل دعم قدراتهم وتحسين نوعية حياتهم.

وتعد خدمات الرعاية للأيتام وأسرهم مجالاً رئيسًا في قطاع الأيتام، حيث تنوعت الخدمات التي تقدمها الجمعيات في هذا الصدد، وتميزت في عدة مواطن منها بالجدة والابتكار.

كما أن الخدمات الرعوية، وإن تأخرت عن الخدمات التنموية، إلا أنها الجسر الموصل والمهيئ لها في العديد من الأحوال، خاصة في الحالات شديدة العوز المالي أو الجسمي.

وبمتابعة أنشطة جمعيات رعاية الأيتام، يمكن حصر تلك الخدمات الرعوية في 6 فئات وهي:

1-رعاية صحية

وقد تمثلت في تقديم خدمات صحية في الجانب التوعوي وفي الجانب الوقائي، ومن أبرز الخدمات الصحية المقدمة التأمين الطبي للأيتام وأسرهم، وتوفير المستلزمات الوقائية أثناء جائحة كورونا، والرعاية الصحية الشاملة، وغيرها من الخدمات.

2-رعاية مالية

وهي إعانات مالية مباشرة يتم صرفها للمستفيدين، كتسديد الديون عن المعسرين وصرف الزكوات للمحتاجين وغيرها.

3-الغذاء

وقد تمثلت في الإعانات الغذائية المستمرة كبطاقات سنابل للشراء من أسواق التموينات الغذائية، والإعانات الغذائية الموسمية كالسلع الرمضانية والأضاحي وغيرها.

4-السكن

وهي خدمات متنوعة في توفير السكن الملائم للأسر المستفيدة، من خلال عدد من الخدمات منها تمليك المساكن بالشراكة مع وزارة الإسكان، وسداد إيجار المساكن، وخدمات الصيانة، ودعم الأثاث، والأجهزة المنزلية ،وغيرها.

5-الكفالات

والمراد بها الكفالات الشهرية النقدية للأيتام وأسرهم، وهي مبالغ ثابتة تسهم في سد الاحتياجات الأساسية الشهرية للمستفيد.

6-الكساء

وهي خدمات متنوعة في تقديم الكساء للأيتام وأسرهم في مختلف المناسبات، مثل كسوة العيدين، وكسوة الشتاء، وكسوة الصيف، وغيرها.

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