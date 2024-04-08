"خيركم" و"إذاعة القرآن" تتوجان الأحوس بلقب المهرة في موسمها التاسع

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اختتمت، اليوم حلقات برنامج "المهرة" للموسم التاسع الذي تنظمه جمعية "خيركم" لتعليم القرآن وتحفيظه، ويبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم على مستوى المملكة منذ غرة شهر رمضان المبارك.

وهدفت المسابقة لإبراز النماذج القرآنية المتميزة، وذوي الصوت الشجي في مختلف مناطق المملكة بتنظيم من الجمعية، حيث توج بالمركز الأول لهذا العام عصام محمد الأحوس من جازان بجائزة قدرها 50 ألف ريال.



برنامج المهرة لتحفيظ القرآن



إشادات واسعة في العالم الإسلامي



فيما حصل الفائز بالمركز الثاني محمد عبد الفتاح محمد من الرياض على 40 ألف ريال ، وذهبت 25 ألف ريال للفائز بالمركز الثالث محمد إبراهيم الفقيه من جدة ، فيما حصل صاحب المركز الرابع عبدالصمد علي القباطي من أبها على جائزة مالية قدرها 20 ألف ريال ، وحصل صاحب المركز الخامس محمود محمد طمان من أبها على 15 ألف ريال، والسادس عبدالوهاب عمر فائز من المدينة وحصل على 10 آلاف ريال ، فيما حصل السابع عيسى محمد ناصر خان من المدينة على جائزة وقدرها 5 آلاف ريال.وأفاد رئيس مجلس إدارة جمعية "خيركم” بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي، أن إذاعة القرآن الكريم حملت على عاتقها نشر كتاب الله وتعليمه وخدمة المسلمين في كل مكان، وهي الرسالة ذاتها التي حملتها هذه البلاد منذ عهد المؤسس -رحمه الله - وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.وبيّن أن الجمعية خلال شهر رمضان، حققت عدداً من الإنجازات على مستوى المنطقة والوطن متمثلة بتتويج (6) من طالبات الجمعية بالمراكز الأولى في مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن وتلاوته على مستوى المملكة ، وحصد طلاب وطالبات خيركم للمراكز الأولى بالتتويج بـ 12 مقعداً من أصل 16 مقعداً في المسابقة القرآنية التي نظمتها جامعة جدة مطلع الشهر الكريم، مشيراً إلى أن ذلك بفضل الله المولى سبحانه ثم جهود العاملين في الجمعية.وذكر المهندس "حنفي" أن مسابقة “المهرة” القرآنية التي انطلقت مع بداية الشهر الفضيل حَظِيت بمتابعة كبيرة وإشادات واسعة من مختلف العالم الإسلامي، كما هنأ جميع المشاركين بالمسابقة كونهم بصحبة القرآن طوال الشهر وتنافسوا خير منافسة.يُذكر أن برنامج المهرة الرمضاني حصد نجاحاً كبيراً خلال الـ8 أعوام الماضية على مستوى المملكة، وبلغ مجموع جوائزه هذا العام أكثر من ربع مليون ريال، وكل عام يتم تحديث فقرات البرنامج وتتنوع جوائزه؛ لتحفيز الجميع على تلاوة وحفظ كتاب الله ، وحظيت نسخة هذا العام بمتابعة البث المرئي بأكثر من 15 مليون مشاهد.