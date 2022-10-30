استشاري يوضح مضاعفات الإنفلونزا الموسمية.. وهل تؤدي إلى الوفاة؟

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أوضح استشاري الأمراض المعدية د. علي الشهري، أن هناك 3 أنواع للأنفلونزا الموسمية، A, B, C ، وتنشط في مثل هذه الأيام، وتبدأ في أكتوبر، وتزيد الحالات في ديسمبر إلى فبراير، وتنحصر في أبريل، أو مايو على أقصى الظروف.

خطورة إصابة الرئتين

وأفاد الشهري أن الفيروس قد يثل إلى الجهاز التنفسي العلوي، وتكون حالته بسيطة، لكن إذا وصل إلى الجهاز التنفسي السفلي، وأصاب الرئتين بالتهاب، فقد يؤدي إلى مضاعفات غير حميدة.

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ضرورة تلقي لقاح الأنفلونزا الموسمية

وقد شدد متخصصون على ضرورة أن أخذ التطعيم سيقلل من أعداد الإصابات بالأنفلونزا وبالتالي التقليل من مضاعفاتها ولن يحتاج المريض دخول المستشفى، كما سيقلل التطعيم من أعراض الأنفلونزا.

من دانبه، لفت استشاري الأمراض الباطنية والمعدية الدكتور نزار باهبري، إلى أن الإنفلونزا الموسمية تضعف المناعة وتعد سبباً لإصابة بعض الأشخاص بفيروس “كورونا”.

وأشار إلى أن التطعيم ضد الإنفلونزا آمن وأن 1 % ممن يأخذونه يتعرضون للسخونة وألم في العظام فقط، مؤكدا أن الحوامل وكبار السن وأصحاب الأمراض التنفسية هم أكثر الفئات التي يجب عليها التطعيم.