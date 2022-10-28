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شاهد.. لحظة وفاة رجل أربعيني خلال سجوده بعمّان بعد صلاة المغرب
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شاهد.. لحظة وفاة رجل أربعيني خلال سجوده بعمّان بعد صلاة المغرب

شاهد.. لحظة وفاة رجل أربعيني خلال سجوده بعمّان بعد صلاة المغرب

شاهد.. لحظة وفاة رجل أربعيني خلال سجوده بعمّان بعد صلاة المغرب
١٠:٣٢:٥٩ م، الجمعة، ٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد منصات التواصل الاجتماعي في الأردن، لحظات وفاة رجل أربعيني خلال سجوده بالعاصمة عمّان عند صلاة المغرب.

وكشفت إحدى كاميرات المراقبة في المسجد لحظة سجود المصلين وبينهم الشاب الذي كان واقفًا “عماد العبيدي” في أحد الصفوف الخلفية.

المصلون يلاحظون وفاته في السجدة الأخيرة

وخلال الفيديو، لاحظ بعض المصلين أن هناك أمرًا ما حصل له، حيث قام أحد المصلين من خلفه ليتفقده وإذا به قد فارق الحياة في السجدة الأخيرة من صلاة المغرب.

وكان “الأغرب” هو ردة فعل الرجل الموجود إلى جانبه إذ نظر إليه ثم عاد وأكمل صلاته وكأن شيئًا لم يكن.

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