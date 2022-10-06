لتحسين مهاراتك الفكرية.. أحرص على تناول هذه الأطعمة باستمرار

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كشفت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية، مثل سمك السلمون والسردين وتونة الباكور، في منتصف العمر قد يحسنون مهاراتهم الفكرية أفضل من الأشخاص الذين لا يتبعون هذا النظام الغذائي.

وقالت كلوديا إل ساتيزابال، المؤلفة الرئيسية للدراسة والأستاذة المساعدة في قسم علوم صحة السكان في مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس، في بيان صحفي: “إن تحسين نظامنا الغذائي هو إحدى الطرق لتعزيز صحة الدماغ”.

* تناول 3 جرامات من أحماض أوميغا 3

ووفقا لسايزابال، إذا تمكن الناس من تحسين “المرونة المعرفية” لديهم ودرء الخرف من خلال تغييرات بسيطة في النظام الغذائي، فقد يكون لذلك تأثير كبير على الصحة العامة.

وبحسب الدراسة فإن 3 جرامات من أحماض أوميغا 3 الدهنية في اليوم يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم.

وقالت لسايزابال: “تشير دراستنا إلى أنه حتى الاستهلاك المتواضع لأوميغا 3 قد يكون كافياً للحفاظ على وظائف المخ، هذا يتماشى مع الإرشادات الغذائية الحالية لجمعية القلب الأميركية لاستهلاك حصتين على الأقل من الأسماك أسبوعيا لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.”

* لدراسة شملت 2183 من البالغين

ونشرت نتائج الدراسة في المجلة الطبية للأكاديمية الأميركية لطب الأعصاب، وقالت النشرة إن الدراسة شملت 2183 من البالغين “الأصحاء إدراكيا”، بمتوسط 46 عاما، ولم يصابوا بالخرف أو السكتة الدماغية.

تم قياس مستويات أحماض أوميغا 3 الدهنية لدى المشاركين، وأجروا اختبارات للتفكير وخضعوا لفحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي لقياس أحجام الدماغ.

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