أهم 10.. صدور موافقة ملكية جديدة وقرارات «أوبك+» تثير جنون أمريكا

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، والتي جاءت كالتالي:

البيت الأبيض يتهم أوبك+ بالانحياز لروسيا

علق البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، على موافقة مجموعة أوبك+ على خفض الإنتاج بمليوني برميل يوميًا، وقال إنه من الواضح أن أوبك+ تنحاز لـ روسيا.. المزيد هنا :

دولة خليجية تعلن تغيير الدوام الحكومي: 80% من الموظفين سيعملون عن بُعد

أعلنت قطر عن مواعيد الدوام الرسمي للجهات الحكومية ودوام القطاع التعليمي خلال استضافة كأس العالم.. المزيد هنا :

وزير الطاقة يلقن مراسل رويترز درسًا في المهنية: لن أتحدث إليك مرة أخرى (فيديو)

لقّن وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء، مراسل وكالة “رويترز” للأنباء، درسًا في المهنية بعدما رفض التحدث إليه.. المزيد هنا :

سر عجز العلم عن تفسيره .. لماذا يفقد المتعافون من كوفيد 19 حاسة الشم؟

في بداية انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19″، اعتقد العلماء أن “كوفيد-19” يصيب الخلايا العصبيّة في الأنف المسؤولة عن نقل الروائح من البيئة إلى الدماغ.. المزيد هنا :

مجلس الشورى يطالب بتقليل فترة الانتظار في الطوارئ بمستشفى الملك فيصل التخصصي

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الثالثة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة اليوم -عبر الاتصال المرئي-، برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.. المزيد هنا :

صدور موافقة خادم الحرمين بتسمية باب (100) بالمسجد الحرام باسم الملك عبدالله بن عبدالعزيز

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، صدور التوجيه الكريم بالموافقة على تسمية باب رقم (100) بالمسجد الحرام، باسم باب الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى.. المزيد هنا :

رئيسة وزراء بريطانيا تثير الجدل: «أنا صهيوينة كبيرة»

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس،.. المزيد هنا :

بايدن يعرب عن خيبة أمله من قرار «أوبك+»

صرح البيت الأبيض، اليوم، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن “خيبة أمله” من قرار “أوبك+” خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا.. المزيد هنا :

حساب المواطن: 5 خطوات لتقديم اعتراض على عدم الأهلية

حدد برنامج حساب المواطن، خطوات تقديم الاعتراض على عدم الأهلية بكل سهولة، من خلال الحساب الشخصي للمستفيد.. المزيد هنا :

تفاصيل اجتماع أوبك + والاتفاق على تخفيض إنتاج النفط

قررت مجموعة “أوبك+” خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل.. المزيد هنا :