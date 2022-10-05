اليوم العالمي للمعلم.. أبرز 4 أمراض تصيب الأساتذة وطرق الوقاية منها

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في اليوم العالمي للمعلم، كشف الطبيب الروسي ليونيد ستريجاكوف، رئيس قسم الأمراض المهنية بجامعة سيتشينوف الطبية، أن هناك 4 أمراض رئيسة يعاني منها المعلمون، كاشفًا عن طرق الوقاية منها.

وأوضح الطبيب الروسي أن تلك الأمراض هي انحناء العمود الفقري، ودوالي الساقين، وأمراض الجهاز التنفسي الناتجة عن ارتفاع الصوت، وانعدام الرؤية.

أمراض العمود الفقري في اليوم العالمي للمعلم

وأضاف أن المعلم ينطق يوميًا في المتوسط من 10-15 ألف كلمة، بصوت مرتفع، ما يعني تحميل الجهاز الصوتي ثقلا دائما، لذلك يشكو 40 بالمئة من المعلمين بعد مضي 2-3 أشهر على بداية الدراسة، من مشكلات مختلفة في الصوت، بما فيها بحته وفقدانه.

ولفت إلى أن قلة النشاط البدني والوقوف فترة طويلة أمام السبّورة، يمكن أن يؤدي إلى إصابة المعلم بدوالي الساقين وانحناء العمود الفقري جانبيًا، بالإضافة إلى ذلك يعاني حوالي 70 بالمئة من المعلمين من مشكلات في الرؤية.

وللوقاية من تلك الأمراض، نصح المعلمين بضرورة الحصول على قسط كاف من النوم، وعدم السهر طويلاً، والاستحمام المتباين الحرارة وإجراء تمارين الاسترخاء والتمدد.

ووفق المصدر ذاته، على الأساتذة أيضًا الانتباه إلى التغذية، حيث من الأفضل تناول وجبات خفيفة صحية أثناء الدوام، مثل الفواكه والخضراوات والفواكه المجففة والمكسرات.

اليوم العالمي للمعلم

كما نصح المعلمين بإجراء تمارين رياضية للعينين، عبر إغماض العينين بإحكام لمدة 3 ثوان، ثم فتحهما أكثر ما يمكن، وتكرار ذلك 5 -7 مرات.

ولمنع الإصابة بالدوالي، نصح بأن تُرفع الساقان خلال الراحة أعلى من الجسم، وترتدى أحذية مريحة لا يزيد ارتفاع كعبها عن 4 سم.

واليوم العالمي للمعلم، يحتفي به العالم في 5 من أكتوبر كل عام، ويجري في 2022 تحت شعار «التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين».

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