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ما الحكم إذا نسي المأموم قراءة سورة الفاتحة في صلاة سرية؟ “الخثلان يُجيب
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ما الحكم إذا نسي المأموم قراءة سورة الفاتحة في صلاة سرية؟ “الخثلان يُجيب

ما الحكم إذا نسي المأموم قراءة سورة الفاتحة في صلاة سرية؟ “الخثلان يُجيب

ما الحكم إذا نسي المأموم قراءة سورة الفاتحة في صلاة سرية؟ “الخثلان يُجيب
٠٩:٥٤:٣٦ ص، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام  محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إنه إذا نسي المأموم قراءة سورة الفاتحة في صلاة سرية، فصلاته صحيحة.

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن المأموم إذا ترك واجبًا من واجبات الصلاة، فإن الإمام يتحمل ذلك، ولا يجب على المأموم  سجود السهو.

قراءة الفاتحة للمأموم واجبة وليست ركنًا

وأكد أن قراءة الفاتحة للمأموم واجبة، وليست ركنًا من أركان الصلاة، ولذلك المسبوق يدرك الركعة مع الإمام في الركوع، مع أنه لم يقرأ الفاتحة، ولو كانت الفاتحة ركنًا في حق المأموم لما صح إدراك المسبوق للركعة في الركوع.

وأضاف أن قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية هي من واجبات الصلاة وليست من أركانها، وعلى هذا فلو نسي المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة السرية، فصلاته صحيحة وليس عليه سجود السهو، إنما لو نسي ركنًا من أركان الصلاة، فيجب عليه أن يأتي بالركعة التي نسي فيها ذلك الركن، أما إذا ترك واجبًا فيتحمل عنه الإمام ذلك الواجب.

الكلمات الدلالية:
أركان الصلاة الصلاة السرية سعد الخثلان سورة الفاتحة قراءة الفاتحة

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