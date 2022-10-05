تواضع أهل العلم.. الشيخ أحمد بن طالب إمام الحرم النبوي يتلقي العلم على يد إمام بالحرم

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في درس عملي في التواضع، أثنى القارئ الشيخ أحمد بن طالب، إمام الحرم النبوي، ركبتيه طالبًا للعلم عند إمام الحرم النبوي.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الشيخ أحمد بن طالب، إمام الحرم النبوي، وهو يثني ركبتيه تواضعًا عند الشيخ حسين آل الشيخ، خطيب وإمام الحرم النبوي الشريف.

كلمات متواضعة للشيخين الكريمين

وقال فضيلة الشيخ الشيخ حسين آل الشيخ، خطيب وإمام الحرم النبوي الشريف، خلال الفيديو المتداول، إن القارئ الشيخ أحمد بن طالب جاء متواضعًا وأنه قد فرح بمجيئه للتعلم منه، مضيفًا: ” الشيخ بن طالب المفروض يُدرّس لنا وما يقرأ”.

وأثار الفيديو المتداول، إعجاب الرواد والنشطاء الذي تأثروا بتواضع أهل العلم والقرآن الذين يؤكدون دوما بأفعالهم قبل أقوالهم أنه يجب أن يحرص طالب العلم على التواضع، وأن يتميز بهذه الصفة الحميدة، التي تُظهر خفض الجناح للآخرين، فمهما تحصَّل طالب العلم على الإبداع والابتكار بالعلوم المختلفة، فسيبقى هناك من هو أفضل وأعلم وأقدر منه.