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فيديو مؤثر.. فرحة أب بتخرج ابنه في جازان
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فيديو مؤثر.. فرحة أب بتخرج ابنه في جازان

فيديو مؤثر.. فرحة أب بتخرج ابنه في جازان

فيديو مؤثر.. فرحة أب بتخرج ابنه في جازان
١٢:٤٧:٣٦ ص، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شارك أحد الحسابات عبر “تويتر”، مقطع فيديو، لشخص يحتفل بتخرج ابنه من أحد الكليات العسكرية، وأبرز الفيديو سعادة الوالد برؤية ولده بالزي العسكري.

الوالد يفرح والولد يبكي

كما أظهر الفيديو، تأثر الشاب المتخرج، وانخراطه بالبكاء أمام والده، الذي أبدى فرحته بلحظة تخرج ولده، تزامنا مع النداء على أسماء الطلاب الخريجين.

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وقال والد الطالب: “هذا هو البطل محمد”، معربا عن فخره بولده، والإنجاز المتحقق بتخرجه، وحاول الوالد أن يخرج الشاب من حالة التأثر، وخاطبه قائلا: “طالع أمك وأهلك”.

وحاز الفيديو على آلاف المشاهدات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيما علق متابعون على المشهد المؤثر، وقال حساب “أحمد دغريري”: “الآباء دوما خير سند الآباء دوما هم العمد الله يحفظ آبائنا ويرحم من مات منهم”.

أورد حساب”ALI”: “قيل في الأب : “هو ذلك الذي تطلبه نجمتين فَيعود حاملاً السماء.” رحمك الله يا ابي”.

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