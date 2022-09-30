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عادات خاطئة يفعلها الرجال وتصيبهم بالجلطة الدماغية!
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عادات خاطئة يفعلها الرجال وتصيبهم بالجلطة الدماغية!

عادات خاطئة يفعلها الرجال وتصيبهم بالجلطة الدماغية!

عادات خاطئة يفعلها الرجال وتصيبهم بالجلطة الدماغية!
٠٧:٥٣:٥٠ م، الجمعة، ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

تتسبب أمراض القلب والأوعية في الكثير من الوفيات حول العالم، ويلاحظ ارتفاع نسبة الوفاة بسبب احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية بين الرجال الذين هم دون 40 عامًا.

من جهتها، قالت الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ، الخبيرة في مختبر Hemotest، إن خطورة غالبية أمراض القلب والأوعية الدموية تكمن في أنها تتطور من دون أعراض في مراحلها الأولى، لذلك يجب على الإنسان – مثل السيارات – الخضوع سنويًا لفحوصات دورية، لتشخيص المشكلات المخفية وعلاجها.

 

قلة النوم مرتبطة بالعوامل التي تؤثر في القلب 

وأضاف: ينسب التوتر المستمر وقلة النوم إلى العوامل التي تؤثر سلبًا في عمل القلب، بالإضافة إلى أن التدخين والنظام الغذائي، وهو أمر شائع بين الرجال، يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وضعف تدفق الدم إلى القلب والأنسجة الأخرى بسبب اللطخات في الأوعية الدموية.

وتابعت: “هناك مشكلات معروفة ليست ذات طابع طبي؛ فالرجال يميلون عادة إلى الاحتفاظ بعواطفهم والتوتر في أنفسهم، دون أن يهتموا بألم في القلب أو اضطراب الحركة أو الرؤية وتخدر الوجه، كما أنهم عادة يؤجلون زيارة الطبيب إلى اللحظة الأخيرة ولا يتناولون الأدوية الموصوفة”.

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الكلمات الدلالية:
أمراض القلب جلطات قلبية سبب السكتة الدماغية مسببات أمراض القلب

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