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جعلها تنام رغم شراستها.. مغامر عماني يروض أفعى سامة بطريقة غريبة (فيديو)

جعلها تنام رغم شراستها.. مغامر عماني يروض أفعى سامة بطريقة غريبة (فيديو)

جعلها تنام رغم شراستها.. مغامر عماني يروض أفعى سامة بطريقة غريبة (فيديو)
٠٧:٤٢:٤٦ م، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمغامر عماني بدعى “أبوعوف”،  يقوم بترويض أفعى سامة في أرض بها أحراش بمحافظة ظفار.

ووثق أحد الأشخاص لحظة نجاح المغامر في ترويض الأفعى السامة، حيث تمكن من تنويمها رغم شراستها بطريقة غريبة.

ووضع المغامر يده على الأفعى وجعل يدلك جسدها بشكل خفيف حتى نامت، وهو ما أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تمكنه من ترويض الأفاعي.

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الأفعى الجرسية

تسبب غالبية لدغات الأفعى الجرسية، وهي من أفاعي الحفر، في نقل السم إلى الدم، الأمر الذي يدمر الأوعية الدموية، ويسبب تلف الأنسجة.

وتبحث الأفاعي الجرسية عن ملجأ باستمرار، وعادة ما تختبأ تحت فروع الأشجار، وتعد الأفاعي الجرسية نوع من المفترسات التي تفضل المكوث والترقّب.

كما أن هذا النوع من الأفاعي يمكنه الانتظار في مكانه لمدة أسبوع للحصول على فريسته.

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الكلمات الدلالية:
أفعى سامة أفعى شرسة سلطنة عمان مغامر عماني

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