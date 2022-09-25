أخطاء يقع فيها موظفو الموارد البشرية.. أخطرها (رقم 4)

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تعتمد الشركات عند إنشائها على بناء قسم قوي، يكون رمانة الميزان، وهمزة الوصل الرئيسية بين الموظفين وإدارة الشركة وهو قسم الموارد البشرية، المعني بشؤون الموظفين، إداريا وماليا، ومتابعة تنفيذ سياسة المؤسسة وقواعدها.

ويجب أن تتوفر اشتراطات معينة في موظفي هذا القسم، كما أن هناك أخطاء يحذر المختصون من وقوع موظفي الموارد البشرية فيها، كما أوضحت”أرقام” نقلا عن “إتش آر باي رول سيستمز”،

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1- تجاهل لوائح العمل

من أبرز الأخطاء التي قد يقد فيها موظفو الموارد البشرية، هو الإهمال، أو تجاهل لوائح العمل، ونسيان البنود القانونية والمواعيد المترتبة عليها.

2- اعتماد المقابلات الشخصية فقط

في قواعد اختيار الموظفين الجدد، هناك عدة أمور يجب الاهتمام بها، لكن بعض مسؤولو الموارد البشرية يعتمدون فقط على إجراء المقابلات الشخصية، دون أشياء أخرى مهمة، منها سؤال زملاء الموظف القدامى عن أداءه، أو رؤية أعماله السابقة.

3- الودّ المبالغ فيه مع الموظفين

قد يحاول بعض موظفو الموارد البشرية -خطأً- إرضاء الموظفين على حساب الشركة أو المؤسسة، والتعامل معهم بود ولطف زائدين، وقد يتجاوز الأمر إلى الإفصاح عن بعض الأسرار أو المعلومات المهمة.

4- تجاهل شكاوى الموظفين

يجب على مسؤول الموارد البشرية أن يحقق التوازن بين مصلحة الشركة والموظفين، ورؤية هذا الخط الرفيع الفاصل بينهما، وعليهم أن يأخذوا شكاوى الموظفين على محمل الجد، وأن يتخذوا الخطوات اللازمة لتصحيح الأوضاع، دون الإخلال بالنظام.