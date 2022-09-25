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فيديو يحبس الأنفاس.. قطيع كلاب ضالة تنهش طفلًا أردنيًا في الشارع وإنقاذه في اللحظات الأخيرة
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فيديو يحبس الأنفاس.. قطيع كلاب ضالة تنهش طفلًا أردنيًا في الشارع وإنقاذه في اللحظات الأخيرة

فيديو يحبس الأنفاس.. قطيع كلاب ضالة تنهش طفلًا أردنيًا في الشارع وإنقاذه في اللحظات الأخيرة

فيديو يحبس الأنفاس.. قطيع كلاب ضالة تنهش طفلًا أردنيًا في الشارع وإنقاذه في اللحظات الأخيرة
١١:٢١:٢٩ م، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

انتشر مقطع فيديو لموقف يحبس الأنفاس على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تعرض طفل أردني إلى هجوم من مجموعة كلاب ضالة في أحد الشوارع.

وأظهر الفيديو لحظات مرعبة عاشها الطفل، عندما تعرض لهجوم من قبل قطيع من الكلاب الضالة في منطقة عين الباشا القريبة من العاصمة عمان.

وحاولت الكلاب نهش الطفل، لكن لحسن قدر الطفل أتى رجل بسيارة وتوقف أمام الكلاب التي هربت تاركة الطفل، بينما شوهد رجل أخرى كان يجري مسرعًا لمحاولة إنقاذ الطفل من بين أنياب الكلاب.

ولم يُعلم هل تعرض الطفل لإصابات من الهجوم بواسطة الكلاب أم لا، لكن المؤكد أنه تم إنقاذه من الموت نهشًا بين أنياب الكلاب.

الكلمات الدلالية:
الأردن طفل أردني كلاب ضالة نهش كلاب

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