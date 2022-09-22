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« عامل أوغندي» يذهل الجميع بخطبة فصيحة بعد غياب الإمام .. ماذا قال ؟ ( فيديو)
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« عامل أوغندي» يذهل الجميع بخطبة فصيحة بعد غياب الإمام .. ماذا قال ؟ ( فيديو)

« عامل أوغندي» يذهل الجميع بخطبة فصيحة بعد غياب الإمام .. ماذا قال ؟ ( فيديو)

« عامل أوغندي» يذهل الجميع بخطبة فصيحة بعد غياب الإمام .. ماذا قال ؟ ( فيديو)
٠٧:١٨:٤٩ م، الخميس، ٢٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

صعد عامل أوغندي على مصعد خطيب الجمعة، بعد تأخر الإمام، وطلب المؤذن أن يتقدم أحد الحاضرين للخطبة.

وبحسب ما تم تداوله فقد خطب العامل الأوغندي في الناس بلغة عربية فصحى ، بدون ورقة، في أحد مساجد قطر ، حيث أنصت لها الناس، وأثنوا عليها، وأثنوا على فصاحة العامل وإتقانه للغة العربية وحفظه للقرآن الكريم.

وقال العامل الأوغندي في خطبة الجمعة: “صلى الله على حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين”.

وتابع الخطيب الأوغندي “اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الرحمين، عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل.

قال الله عز وجل في محكم التنزيل {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}.

الكلمات الدلالية:
الإمام الجمعة خطبة الجمعة خطيب عامل أوغندي محطة وقود

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