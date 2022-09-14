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أول حادثة منذ 80 عامًا.. «كنغر» يقتل صاحبه ويمنع المسعفين من الاقتراب
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أول حادثة منذ 80 عامًا.. «كنغر» يقتل صاحبه ويمنع المسعفين من الاقتراب

أول حادثة منذ 80 عامًا.. «كنغر» يقتل صاحبه ويمنع المسعفين من الاقتراب

أول حادثة منذ 80 عامًا.. «كنغر» يقتل صاحبه ويمنع المسعفين من الاقتراب
٠٢:٥١:٣٧ ص، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

هاجم حيوان الكنغر على رجل سبعيني قام بتربيته منذ أن كان رضيعا في أستراليا، مما أسفر عن وفاته داخل منزله في ريدموند.

وعلى الفور، وبعد وقوع الحادث، سارع  أحد أقارب الرجل البالغ من العمر 77 عامًا، لإسعافه وهو مصاب بجروح خطيرة، وبعده وصل المسعفون إلى مكان الحادث وحاولوا علاج الرجل، على الرغم من أن حيوان الكنغر العدواني صدهم عن ضحيته كما ورد لاحقا.

وبسبب شراسة الحيوان، تم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث التي قامت بقتل الكنغر بالرصاص، ولكن كان الرجل المصاب قد لقي حتفه في مكان الحادث.

وأوضح متحدث باسم الشرطة الاسترالية، وفقا لما نقلته صحيفة “ميرور”  أنه يعتقد أن الضحية تعرضت لهجوم الكنغر في وقت سابق.

يذكر أن حيوان الكنغر يمكن أن يصل طوله إلى 8 أقدام (أكثر من مترين) ووزنه  إلى 26-66 كجم ، اعتمادًا على سلالتها ، ومع ذلك فإن أرجلها الخلفية القوية ومخالبها القوية تعني أنها مسلحة بأسلحة قاتلة عند الشعور بالتهديد.

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