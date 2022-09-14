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دراسة: فحص الأسنان بالصغر يقي من الخرف في الكبر
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دراسة: فحص الأسنان بالصغر يقي من الخرف في الكبر

دراسة: فحص الأسنان بالصغر يقي من الخرف في الكبر

دراسة: فحص الأسنان بالصغر يقي من الخرف في الكبر
٠٣:٢٤:١٤ م، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

كشفت دراسة فنلندية حديثة أن القيام بفحوصات منتظمة لدى طبيب الأسنان في السن المبكرة، يقي من الإصابة بالخرف عند الشيخوخة.

ووجدت الدراسة أنه يمكن للبكتيريا التي تسبب نزيف اللثة أن تصل إلى الدماغ، وتؤثر عليه على المدى الطويل ما يسبب بعض الأمراض منها الخرف، وفقًا لصحيفة “البيان”.

وأشارت إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض اللثة أكثر عرضة للإصابة بالخرف من غيرهم في الكبر.

وقالت الدراسة إن الاعتناء بالأسنان يمكن أن يعد عاملاً رئيسًا في الوقاية من الخرف.

نصائح للوقاية من الخرف

وكان الدكتور هاني الجهني، استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، قد نصح من خطورة التوتر والقلق والضغوطات الحياتية في الإصابة بالخرف في سن مبكرة.

وأكد الجهني، على أهمية الصحة النفسية والتخلص من ضغوطات الحياة كي لا يشيخ دماغنا ونصاب بالخرف ونحن في الأربعينيات.

ونصح د. الجهني الجميع بالاهتمام بالصحة النفسية، وتجنب ثلاث أشياء تدمر الصحة العقلية وهي، التوتر، والقلق، والاستسلام والتأثير كثيرًا بضغوطات الحياة.

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الكلمات الدلالية:
أمراض الأسنان أمراض اللثة الأسنان الخرف اللثة

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