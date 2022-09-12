بالفيديو.. استشاري: 5 طرق للتخلص من الغثيان

تواصل – فريق التحرير:

كشف الدكتور عبد الله الذيابي استشاري الأمراض الباطنية وطبيب الجهاز الهضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبيه، عن 5 طرق للتخلص من الشعور بالغثيان.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأوضح أن الشعور بالغثيان منه ما هو طبيعي يحدث بعد تناول وجبة دسمة، ومنها ما هو مرضي مثل المصاحب لأمراض الجهاز الهضمي وأمراض الغدد والقلب، وقد تحدث كنتيجة للأعراض الجانبية لبعض الأدوية وغيرها من المسببات.

* أسباب الغثيان

وأضاف أنه لمواجهة الغثيان لابد من معرفة سببه وعلاجه خصوصا في الحالات المرضية.

واستدرك: لكن بشكل عام هناك عدة طرق للوقاية من الشعور بالغثيان أو تساعد في التخفيف من الشعور به.

وأشار إلى أن هذه الطرق هي:

1 – تجنب الأكل بسرعة والحرص على تناول وجبات بسيطة.

2 – تجنب تناول الأطعمة الدهنية وذات الروائح النفاذة.

3 – تجنب تناول كميات كبيرة من المشروبات على الأكل.

4 -ت جنب ارتداء ملابس ضيقة بعد الأكل مع الحرص على استنشاق الهواء النقي.

5 – تناول مشروب بارد بعد الأكل

اقرأ أيضًا:

هل تعاني من الدوخة والغثيان أثناء السفر؟.. 9 نصائح لتفادي الأعراض