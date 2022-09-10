مسجلة على اسطوانات شمع.. فيديو نادر لأقدم تلاوة قرآنية

تواصل – فريق التحرير:

أعادت قناة CNN إذاعة فيديو نادر لأقدم تلاوة قرآنية مسجلة منذ أكثر من 140 سنة أيام الدولة العثمانية.

وقالت القناة إنه تم تسجيل تلك التلاوة على أسطوانات من الشمع.

سورة الضحى

ويبدو من الفيديو والصوت أنه لسورة الضحى بقراءة أحد المشايخ، دون الإفصاح عن هذا الشيخ.

وهذا الفيديو النادر كانت تداولته وسائل إعلام محدودة عام 2015، وقالت آنذاك إنه تم تسجيله عام 1885م.

واسطوانات الشمع، هي من أوائل الاختراعات ويعود التسجيل لـ”توماس اديسون”.

ووفق القناة، فإن الفيديو يحمل صفة أنه أقدم تلاوة قرآنية مسجلة في التاريخ.

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