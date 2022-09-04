الخضيري: لم أجد في حياتي ما يضبط الوقت مثل الصلاة

تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أهمية الحفاظ والمواظبة على الصلاة، في تنظيم الوقت، وضبط إيقاع اليوم.

وقال الخضيري عبر “تويتر”: “لم أجد في حياتي ما يضبط الوقت (والساعة البيولوجية للجسم) مثل المواظبة على الصلاة في وقتها!”.

وأضاف: “التوقيت مهم جداً لحياتك! اعرف متى تنام لكي تصحوا سعيداً متهللاً للصلاة والعمل والمدرسة، لاتسهر فيصعب النهوض من النوم بنشاط! ويضيع يومك بالتثاؤب والكسل والخمول وتفقد الحيوية والنشاط لكامل يومك”.

اقرأ أيضًا:

الخضيري: هذا أفضل علاج جربته لالتهاب اللوزتين

الخضيري: الشيشة تتسبب في نقل 4 أمراض شديدة الخطورة

وتعتبر المحافظة على أداء الصلاة في وقتها من الأعمال التي ينال المسلم بها محبة الله -تعالى- إذ أن الصلاة على وقتها من أحب الأعمال إلى الله -تعالى- وقيام المسلم بما يحبه الله سبب لمحبة الله.

وقد جاء عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: (سَأَلْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أيُّ العَمَلِ أحَبُّ إلى اللَّهِ؟ قالَ: الصَّلاةُ علَى وقْتِها، قالَ: ثُمَّ أيٌّ؟ قالَ: ثُمَّ برُّ الوالِدَيْنِ، قالَ: ثُمَّ أيٌّ؟ قالَ: الجِهادُ في سَبيلِ اللَّهِ، قالَ: حدَّثَني بهِنَّ، ولَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزادَنِي).