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الخضيري: لم أجد في حياتي ما يضبط الوقت مثل الصلاة
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الخضيري: لم أجد في حياتي ما يضبط الوقت مثل الصلاة

الخضيري: لم أجد في حياتي ما يضبط الوقت مثل الصلاة
١١:٤٤:١٠ ص، الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أهمية الحفاظ والمواظبة على الصلاة، في تنظيم الوقت، وضبط إيقاع اليوم.

وقال الخضيري عبر “تويتر”: “لم أجد في حياتي ما يضبط الوقت (والساعة البيولوجية للجسم) مثل المواظبة على الصلاة في وقتها!”.

وأضاف: “التوقيت مهم جداً لحياتك! اعرف متى تنام لكي تصحوا سعيداً متهللاً للصلاة والعمل والمدرسة، لاتسهر فيصعب النهوض من النوم بنشاط! ويضيع يومك بالتثاؤب والكسل والخمول وتفقد الحيوية والنشاط لكامل يومك”.

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وتعتبر المحافظة على أداء الصلاة في وقتها من الأعمال التي ينال المسلم بها محبة الله -تعالى- إذ أن الصلاة على وقتها من أحب الأعمال إلى الله -تعالى- وقيام المسلم بما يحبه الله سبب لمحبة الله.

وقد جاء عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: (سَأَلْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أيُّ العَمَلِ أحَبُّ إلى اللَّهِ؟ قالَ: الصَّلاةُ علَى وقْتِها، قالَ: ثُمَّ أيٌّ؟ قالَ: ثُمَّ برُّ الوالِدَيْنِ، قالَ: ثُمَّ أيٌّ؟ قالَ: الجِهادُ في سَبيلِ اللَّهِ، قالَ: حدَّثَني بهِنَّ، ولَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزادَنِي).

الكلمات الدلالية:
الخضيري الساعة البيولوجية المواظبة على الصلاة تنظيم الوقت فضل الصلاة

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