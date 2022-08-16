تصحيح معلومة خاطئة عن استخدام الكورتيزون
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أكد د.موفق طيب أستاذ مشارك وعضو تدريس بكلية الطب بجامعة جدة، أنه لا يوجد في الطب شي اسمه استخدم الكورتيزون عند اللزوم! سواء كان بخاخ أنف أو رئة أو حبوب بالفم.
وأضاف د. موفق طيب، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الكورتيزون يحتاج عدة ساعات كي يعمل لذا هو يؤخذ بانتظام حتى يؤدي دوره.
وأشار طيب إلى أن الدواء الذي يؤخذ عند اللزوم هو مضاد الهيستامين لأنه يعمل في الحال سواء كان حبوبا أو شرابا أو قطرة عين…الخ”.
لا يوجد في الطب شي اسمه استخدم الكورتيزون عند اللزوم! سواء كان بخاخ انف او رئة او حبوب بالفم..الخ
الكورتيزون يحتاج عدة ساعات كي يعمل لذا هو يؤخذ بانتظام حتى يؤدي دوره
الدواء الي يؤخذ عند اللزوم هو مضاد الهيستامين لانه يعمل حالا سواء كان حبوب او شراب او قطرة عين…الخ
— د.موفق طيب (@Moufag123) August 16, 2022