تصحيح معلومة خاطئة عن استخدام الكورتيزون

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أكد د.موفق طيب أستاذ مشارك وعضو تدريس بكلية الطب بجامعة جدة، أنه لا يوجد في الطب شي اسمه استخدم الكورتيزون عند اللزوم! سواء كان بخاخ أنف أو رئة أو حبوب بالفم.

وأضاف د. موفق طيب، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الكورتيزون يحتاج عدة ساعات كي يعمل لذا هو يؤخذ بانتظام حتى يؤدي دوره.

وأشار طيب إلى أن الدواء الذي يؤخذ عند اللزوم هو مضاد الهيستامين لأنه يعمل في الحال سواء كان حبوبا أو شرابا أو قطرة عين…الخ”.