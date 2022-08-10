الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
مدينة عربية تسجل أعلى درجة حرارة على وجه الأرض
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منوعات

مدينة عربية تسجل أعلى درجة حرارة على وجه الأرض

مدينة عربية تسجل أعلى درجة حرارة على وجه الأرض
٠٩:٠٦:١٢ م، الأربعاء، ١٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

سجلت اليوم الأربعاء، مدينة عربية أعلى درجة حرارة على وجه الأرض، خلال موجة الحر الشديد التي يشهدها العالم حاليًا، وفق الموقع المتخصص “Eldoradoweather”.

وبحسب ما ذكر الموقع، فقد تجاوزت درجة الحرارة عتبة الـ51 درجة مئوية في مدينة البصرة العراقية جنوب العراق، وهي أعلى درجة حرارة فوق الأرض.

وجاءت أعلى 10 درجات حرارة في العالم وفقا للموقع، كالآتي:

1- مطار البصرة الدولي (العراق): 51.8 درجة مئوية.

2- الأهواز (إيران): 51.6 درجة مئوية.

3- صافي أباد دزفول (إيران): 51.6 درجة مئوية.

4- عبادان (إيران): 51.5 درجة مئوية.

5- العبدلي (الكويت): 51.1 درجة مئوية.

6- البصرة – الحسين (العراق): 51 درجة مئوية.

7- العميدية (إيران):51 درجة مئوية.

8- الصابرية (الكويت): 50.5 درجة مئوية.

9- الفاو (العراق): 50.2 درجة مئوية.

10- الجهراء (الكويت): 50.2 درجة مئوية.

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أعلى درجة حرارة البصرة العراق الكويت مدينة عربية

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