“سعود الطبية”: 4 طرق للوقاية من هشاشة العظام

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كشفت مدينة الملك سعود الطبية، أن هشاشة العظام مشكلة شائعة تصبح العظام فيها ضعيفة وسهلة الكسر وتتطور ببطء على مدى عدة سنوات.

وأوضحت أن مرض هشاشة العظام يسبب انخفاضًا في كثافة العظام، مما يجعلها عرضة للكسر عند أبسط صدمة، أو سقوط.

أما عن أكثر عوامل الخطورة شيوعًا فهي:

1- التقدم في العمر.

2- التدخين.

3- التاريخ العائلي للمرض.

4- عدم أخذ الاحتياج الكافي من الكالسيوم وفيتامين دي.

طرق الوقاية

بينما أوضحت “الملك سعود الطلبة” أن أبرز طرق الوقاية هي:

1- ممارسة الرياضة.

2- تناول الغذاء الغني بالكالسيوم والفسفور.

3- التعرض للشمس من 10 : 15 دقيقة، 3 مرات أسبوعيًا.

4- فحص كثافة العظام بعد عمر 50/60 عامًا، لمن لديه عوامل خطورة.