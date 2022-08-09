تسجيل نادر.. ماذا تقول في ركوعك وسجودك؟ “العثيمين” يوضح

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قال العلامة الشيخ صالح بن عثيمين: إن الإنسان له في ركوعه وسجوده ذكر وتسبيح مسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأوضح في تسجيل نادر، أنه ينبغي على الإنسان أن يكثر في ركوعه وسجوده من قول: “سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي”، وذلك تأسيًا برسول الله عليه الصلاة والسلام.

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وأضاف أنه على الإنسان أن يقول في ركوعه وسجوده أيضًا: “سبوح قدوس رب الملائكة والروح”، وأن يكثر من تعظيم الله عزَّ وجلَّ، وفي السجود ينبغي الإكثار من الدعاء والاجتهاد فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “ألا وإني أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا؛ فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء أو فاجتهدوا في الدعاء فَقَمِن أن يُستجاب لكم”.

وأشار إلى أنه من الأدعية الواردة في الركوع والسجود أن يقول العبد: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر ذلك في ركوعه وسجوده بعد أن أنزل الله عليه قوله: “إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ”، وإذا دعا بما يريد من أمور الدنيا والآخرة فلا حرج عليه في ذلك؛ لأن الدعاء عبادة، سواء في أمور الدنيا، أو في أمور الدين.