الأحد، ٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
طبيبة باكستانية تنقذ طفلًا غرق في بحيرة بعد توقف قلبه (فيديو)
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منوعات

طبيبة باكستانية تنقذ طفلًا غرق في بحيرة بعد توقف قلبه (فيديو)

طبيبة باكستانية تنقذ طفلًا غرق في بحيرة بعد توقف قلبه (فيديو)
٠٩:١٦:٠٢ م، الأحد، ٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق قيام طبيبة باكستانية بإنقاذ حياة طفل غرق في بحيرة وفقد الوعي.

وتصادف وجود الطبيبة رفقة أسرتها، فشاهدت طفلًا اغرق في الماء وفقد الوعي، فسحبوه وبدأت مباشرة الإسعافات الطبية الأولية .

وقال النشطاء، أن المقطع المتداول من بحيرة “نالتار” السياحية في باكستان لطبيبة شاهدت الطفل وهو يغرق في الماء،  حيثسحبوه وبدأت مباشرة بالإسعافات الطبية الأولية.

ووجّهت الطبيبة أحدهم بالنفخ في فمه فيما تقوم هي بالضغط على قلبه حتى عاد له النبض ودبّت فيه الحياة بإذن الله.

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باكستان بحيرة طبيبة غرق طفل

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