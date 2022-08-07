الأحد، ٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
«قضائه كله خير».. كاميرا مراقبة توثق فيديو لـ«نملة» تنقذ شابًا من موت محقق
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«قضائه كله خير».. كاميرا مراقبة توثق فيديو لـ«نملة» تنقذ شابًا من موت محقق

«قضائه كله خير».. كاميرا مراقبة توثق فيديو لـ«نملة» تنقذ شابًا من موت محقق
٠٣:١٨:٠٦ ص، الأحد، ٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تحت عنوان “هذا الوجع الذي أصابنا إنما هو خير ساقه الله لنا”، تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة لحادث غريب.

وظهر في الفيديو شابًا نجاه الله من موت محقق دهسًا، عن طريق نملة ساقها الله إليه كي تتسبب في أذيته لينتقل من المكان الذي كان يقف به قبل لحظات من اقتحام مركبة مسرعة لهذا المكان.

الفيديو المتداول، أظهر الشاب يقف على جانب الطريق بينما تسببت نملة في أذيته، ما دفعه إلى مغادرة المكان على بُعد مترين أو ثلاثة قبل لحظات من اقتحام مركبة مسرعة والاصطدام بسور حديدي كان يقف أمامه هذا الشاب.

وتنوعت تعليقات المغردين الذين وصفوا الفيديو بالعجيب، مشيرين إلى أن الله تعالى، ساق نملة إلى هذا الشاب لتلدغه كي يتحرك من مكانه وينجو من الدهس.

الكلمات الدلالية:
حادث سير كاميرا مراقبة مركبة نملة

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