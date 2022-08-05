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هل يوجد فرق بين السكر الأبيض والبني؟ استشاري يجيب
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صحة

هل يوجد فرق بين السكر الأبيض والبني؟ استشاري يجيب

هل يوجد فرق بين السكر الأبيض والبني؟ استشاري يجيب
٠٣:٠٣:٢٢ ص، الجمعة، ٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد د.فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أنه لا يوجد فرق بين السكر الأبيض والبني.

وقال الخضيري، عبر حسابه في “تويتر”: “هي نفسها من ناحية القيمة الغذائية والفائدة أوالضرر الصحي؛ لا فرق بين السكر الأبيض والسكر البني ولا بين العضوي وغير العضوي”.

وأضاف “جسمك يحتاج حد معين من السكريات (وغيرها) فلا تتجاوز حد حاجة الجسم اليومية (تقاس حسب نشاطك ووزنك وصحتك)، مؤكداً أن أي زيادة عن هذا الحد ترهق أعضائك وتسبب سمنة وأمراض مزمنة.

الكلمات الدلالية:
السكر السكر الأبيض السكر البني فهد الخضيري

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