بالفيديو.. أمطار غزيرة على الباحة والبروق تضيء سماء العاصمة المقدسة

تواصل ـ فريق التحرير:

هَطَلَتِ – اليوم- أمطارٌ خفيفةٌ إلى متوسطةٍ على العاصمة المُقدَّسَةِ؛ جعلَها اللهُ سُقيا خيرٍ وبركةٍ،وعَمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

وكان عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي،قد تداولوا فيديو مبهرا لبروق متتابعة على مكة المكرمة زادها الله تشريفا وتعظيما وجعلها بروق خير وبركة.

وشَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ – اليوم – هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من متوسطةٍ إلى غزيرةٍ مصحوبةٍ بزخات من البرد شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً من محافظات بلجرشي ,وبني حسن, والقرى , والمندق , والعقيق , والمخواة , وقلوة, وغامد الزناد , والحجرة ,والمراكز التابعة لها.

كما شملت عددًا من منتزهات المنطقة شملت رغدان , والحسام , ومنتزه الأمير مشاري , والثروة الوطني , والمنتزه الوطني , والشكران ، والخلب , والفرشة ,سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب منها وادي مشنية , وكرا ، وإرتوتْ الأرضُ؛ جعلها اللهُ سقيا رحمةٍ وبركةٍ،وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.