الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. أمطار غزيرة على الباحة والبروق تضيء سماء العاصمة المقدسة
خبير سيبراني يدعو أولياء الأمور لحماية أطفالهم من الـ «روبلوكس» عبر هذا التطبيق (فيديو)
بالفيديو.. أمطار ورياح نشطة على مركز القليبة شرق تبوك
مقتل وإصابة 8 عراقيين في مشاجرة « الضابط والخروف» ببغداد
وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات.. التفاصيل ورابط التقديم
سقوط قتلى في ولاية نبراسكا الأمريكية بسبب انفجار

الفيديو

بالفيديو.. أمطار غزيرة على الباحة والبروق تضيء سماء العاصمة المقدسة

بالفيديو.. أمطار غزيرة على الباحة والبروق تضيء سماء العاصمة المقدسة
١٢:٥٤:٠٧ ص، الجمعة، ٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

هَطَلَتِ – اليوم- أمطارٌ خفيفةٌ إلى متوسطةٍ على العاصمة المُقدَّسَةِ؛ جعلَها اللهُ سُقيا خيرٍ وبركةٍ،وعَمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

وكان عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي،قد تداولوا  فيديو مبهرا لبروق متتابعة على مكة المكرمة زادها الله تشريفا وتعظيما وجعلها بروق خير وبركة.

وشَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ – اليوم – هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من متوسطةٍ إلى غزيرةٍ مصحوبةٍ بزخات من البرد شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً من محافظات بلجرشي ,وبني حسن, والقرى , والمندق , والعقيق , والمخواة , وقلوة, وغامد الزناد , والحجرة ,والمراكز التابعة لها.

كما شملت عددًا من منتزهات المنطقة شملت رغدان , والحسام , ومنتزه الأمير مشاري , والثروة الوطني , والمنتزه الوطني , والشكران ، والخلب , والفرشة ,سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب منها وادي مشنية , وكرا ، وإرتوتْ الأرضُ؛ جعلها اللهُ سقيا رحمةٍ وبركةٍ،وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة الباحة العاصمة المقدسة مكة المكرمة

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. هطول أمطار على الحرم المكي

بالفيديو.. هطول أمطار على الحرم المكي

منذ 4 سنوات
شاهد.. تفحيط “مدرعة عسكرية” في أوكرانيا

شاهد.. تفحيط “مدرعة عسكرية” في أوكرانيا

منذ 8 سنوات
أمطار الخير.. سيول جارية بـ «غزايل» جنوب الطائف (فيديو)

أمطار الخير.. سيول جارية بـ «غزايل» جنوب الطائف (فيديو)

منذ 4 أشهر
شاهد.. تعذيب اليمنيين في سجون الحوثي حتى الموت

شاهد.. تعذيب اليمنيين في سجون الحوثي حتى الموت

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *