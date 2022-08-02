الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
“الغذاء والدواء”: إرضاع الطفل في أول ساعة من الولادة يحميه من 3 أمراض
أول حالة في آسيا.. الهند تُعلن وفاة شخص بجدري القرود
القصة الكاملة.. مسؤول أمريكي يروي كواليس وأسرار مقتل الظواهري
ماذا ينبغي للمسلم فعله عند نزول المطر؟ “الخثلان” يُجيب
خدمة اليوم.. 7 خطوات تُمكنك من إصدار رخصة جمركية
“وضع الإصلاح”.. ميزة جديدة من “سامسونج” لحماية البيانات الشخصية

أحدث الأخبار

“الغذاء والدواء”: إرضاع الطفل في أول ساعة من الولادة يحميه من 3 أمراض

“الغذاء والدواء”: إرضاع الطفل في أول ساعة من الولادة يحميه من 3 أمراض
٠٨:٤٨:٤٧ ص، الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير

شددت هيئة الغذاء والدواء على ضرورة إرضاع الطفل في الساعات الأولى من ولادته، ما يُسهم في حمايته مستقبلاً من بعض الأمراض، حيث يُعد حليب الأم الغذاء الأمثل لنموه بشكلٍ صحي وسليم.

اقرأ أيضًا:

اختناق ثم وفاة.. “الغذاء والدواء” تحذّر من إساءة استهلاك الأغذية الجافة

توضيح من “الغذاء والدواء” بشأن صلاحية إحدى أنواع مياه الشرب المعبأة للاستخدام

وقالت الهيئة، في إنفوجراف عبر صفحتها على “تويتر”، إنه من المهم تشجيع الأمهات على إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية خلال الساعة الأولى من الولادة، لحمايته مستقبلاً من أمراض السمنة والتهابات الصدر والحساسية والربو.

وأكدت أن حليب الأم هو الغذاء المثالي للطفل ويوفّر له جميع العناصر الغذائية من أجل نمو صحي وسليم.

الصورة

الكلمات الدلالية:
الحساسية الرضاعة الطبيعية السمنة فوائد الرضاعة الطبيعية

مواد ذات صلة

المزيد
مصادر: 27 ضابطاً لنظام «استقطاب الكفاءات» في الأجهزة الحكومية

مصادر: 27 ضابطاً لنظام «استقطاب الكفاءات» في الأجهزة الحكومية

منذ 6 سنوات
«الصحة» تُوقف بيان «كورونا» الأسبوعي لانخفاض الإصابات

«الصحة» تُوقف بيان «كورونا» الأسبوعي لانخفاض الإصابات

منذ 7 سنوات
4 آلاف مواطن استقالوا من وظائفهم الحكومية خلال 5 سنوات

4 آلاف مواطن استقالوا من وظائفهم الحكومية خلال 5 سنوات

منذ 7 سنوات
«المرور» تحقق في شكوى مغرد من حادث أثناء تعليم طفل القيادة (فيديو)

«المرور» تحقق في شكوى مغرد من حادث أثناء تعليم طفل القيادة (فيديو)

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *