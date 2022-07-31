لم يشاهدها الأهالي منذ عدة سنوات.. سيول على مركز الحلوة بحوطة بني تميم (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

شهدت منطقة الرياض أمس الأحد أجواء غير عادية وأمطار خير وبركة تواصلت في السقوط على الرياض حتى ساعات الليل وربما إلى الفجر بمشيئة الله تعالى.

هذه الموجة غير مسبوقة من الأمطار في فصل الصيف، حيث هطلت أمطار الخير على كافة محافظات منطقة الرياض والتي حولت الشوارع إلى أنهار في مشهد غير معتاد في منتصف فصل الصيف منذ سنوات طويلة.

وفي فيديو متداول بكثرة على مواقع التواصل؛ رصد السيول التي هطلت على مركز الحلوة بمحافظة حوطة بني تميم لم يشاهدها الأهالي منذ عدة سنوات.

وتصدر هاشتاق (#الرياض) ترنيد المملكة على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”، وشارك مغردون بفيديوهات من كل أنحاء العاصمة، والتي رصدت أمطارا غزيرة وشلالات وجريان للسيول في العديد من محافظات منطقة الرياض من شمالها لجنوبها.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة، هطول أمطار غزيرة على كافة محافظة منطقة الرياض، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وهطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على حي النرجس شمال الرياض، فيما شهدت أحياء أشيقر بمحافظة شقراء شمال غرب منطقة الرياض هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات من البرد.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الاودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وعسير, وجازان.