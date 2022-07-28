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كشف لغز نفوق آلاف الطيور المهاجرة قبالة شواطىء كندا 
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منوعات

كشف لغز نفوق آلاف الطيور المهاجرة قبالة شواطىء كندا 

كشف لغز نفوق آلاف الطيور المهاجرة قبالة شواطىء كندا 
٠٢:١٩:٢٨ ص، الجمعة، ٣٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٩ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

ظاهرة غريبة قبالة سواحل كندا، حيث جرفت الأمواج جيف آلاف الطيور البحرية المهاجرة لشواطئ شرق كندا هذا الأسبوع،   حيث أظهرت مؤشرات أولية أن تلك الطيور نفقت بسبب إصابتها بإنفلونزا الطيور.

وأكدت وكالة التفتيش الغذائي الكندية، منذ مايو هذا العام، رصد 13 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى في منطقة نيوفاوندلاند في شرق كندا.

وأوضح خبير الحياة البرية بيتر توماس إن إدارة البيئة والتغير المناخي في كندا تجري المزيد من التحقيقات للتأكد من أن نفوق تلك الطيور البحرية مرتبط بإنفلونزا الطيور.

الكلمات الدلالية:
انفلونزا الطيور سواحل كندا كندا نفوق الطيور

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