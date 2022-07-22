لا يسأل الناس أعطوه أو منعوه.. شخص لم تمنعه إعاقته عن العمل (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد الأشخاص المعوقين أثناء عمله فى أحد الأعمال الشاقة.

وأظهر الفيديو، الشخص “المبتورة ساقه”، وقد حرص على الإقبال على العمل بكل عزيمة واجتهاد، دون كلل أو ملل، حيث يصنع “مونة البناء” ثم يحملها على رأسه.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع الفيديو، ووصفوا الرجل بأن أمثاله يرضى عتهم الله ورسوله لأنه يأكل من عمل يده ولا يسأل الناس اعطوه أو منعوه.

واستشهدوا بالحديث الشريف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ”، رواه البخاري.

https://twitter.com/sameralia46/status/1550495694431010818