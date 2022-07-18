أنجح عملية هروب.. رضيعان يتمكنان من مغادرة حجرتهما (فيديو) الحصينة

تواصل ـ فريق التحرير:

استطاع رضيعان صغيران لا تتجاوز أعمارهما السنة وبضعة أشهر، في الخروج من سريريهما العالي، ثم التدحرج ثم الهروب من الحجرة.

وفي فيديو طريف متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر وقائع الهروب الضاحكة تلك، حيث استطاع الطفل على اليمين من مغادرة سريره والتزحلق على كرسي بجوار سريره.

وبحسب الفيديو، وعندما أتم الطفل الأول عملية هروبه، تحول إلى الطفل الآخر، ثم أعطى له شيئا ما مثل (سكاتة) أو ما شابه، ثم ساعده في التدحرج مثله من فوق السرير العالي، ثم غادرا الحجرة معا.