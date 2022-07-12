طفلة تردد آيات الفاتحة عندما شعرت بالخوف والفزع من لعبة ملاهي (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

في مقطع متداول جاءت ردة فعل عفوية من طفلة صغيرة غاية في الجمال عندما شعرت بالخوف والفزع من لعبة ملاهي كانت تلعبها.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت الفتاة الصغيرة بعدما قاموا بوضع حزام الأمان للعبة، فيما بدأت اللعبة التزحلق داخل مواسير من الفايبر المتداخل بالألوان والأضواء.

كما يظهر في الفيديو، انسياب الفتاة الصغيرة بشكل أولي ما استدعى فرحتها في البداية، ثم بدأت تنحدر بشكل سريع جدا وانطلاقة فوق طاقتها، مما استدعى خوفها وقلقها، فقامت بمنتهى العفوية بقراءة سورة الفاتحة.

وجاءت تعليقات النشطاء على الفيديو: “بارك الله فيها وفيمن علمها القرآن، الذي تلته فور إحساسها بالخوف والفزع، جعله الله لها نورا في الدنيا والآخرة”.